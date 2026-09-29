Orsato: sette errori 

Sono sette gli errori degli arbitri riconosciuti da Daniele Orsato nel corso dell'incontro con i media all'IBC di Lissone: cinque in campionato e due in Coppa Italia. Tre rigori non assegnati in Serie A su cui il Var sarebbe dovuto intervenire dopo il mancato intervento dell'arbitro: in Torino-Milan era fallo di mano in area di Vlasic, in Fiorentina-Frosinone era da fischiare l'intervento di Dragusin su Monterisi, in Juventus-Atalanta era da sanzionare la trattenuta di Kalulu su Rowe. Due i cartellini rossi mancati in campionato, altrettanti in Coppa Italia.

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