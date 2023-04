Orrù, l’addio dei rossoblù di ieri e di oggi 

La Cagliari sportiva e non unita nel ricordo di Tonino Orrù, che ha lasciato un segno indelebile nella storia della città. Erano oltre duecento le persone ieri pomeriggio nella piccola chiesa di Sant’Antonio da Padova in via Sant’Ignazio, tanto che a decine sono dovute rimanere fuori, per tributare l’ultimo saluto all’imprenditore nonché patron del Cagliari dal 1987 al 1991 (che prese a un passo dal fallimento e riportò in Serie A), scomparso domenica a 84 anni dopo una lunga malattia.

Il saluto

Un commosso e sentito applauso ha accompagnato l’uscita della bara dalla chiesa, con tante personalità che non sono volute mancare all’ultimo abbraccio. Ai funerali, qualche fila dietro la famiglia e visibilmente commosso, la linea di continuità fra il Cagliari di oggi e quello della famiglia Orrù: Claudio Ranieri, l’allenatore preso dallo stesso Tonino (e dal ds dell’epoca Carmine Longo) nel 1988 dal Campania quando i rossoblù erano in C1, capace di riportare la Sardegna nel massimo campionato con una doppia promozione e tornato - dopo una lunga e vincente carriera in giro per il mondo - a guidare il Cagliari quattro mesi fa. «Era uno di noi», il messaggio di Padre Stefano che ha celebrato la messa. «Era conosciuto da tutti come presidente del Cagliari, negli anni della doppia promozione con Ranieri. Un’impresa grossa, una responsabilità enorme e un impegno che richiedeva qualcosa in più: passione e amore. Una persona con una grande bontà d’animo, generosa e che amava il calcio, sport di squadra che insegna a condividere».

Chi c’era

«Un modo speciale per ricordarlo? Penso che sarebbe bello potergli dedicare il ritorno in Serie A quest'anno». Parole del presidente del Cagliari Tommaso Giulini, con un pensiero su chi l’ha preceduto alla guida del club: «Lo ricordiamo per la grande umiltà, la passione per i colori rossoblù e il calcio. Per il Cagliari ha fatto tantissimo: ha preso la squadra in un momento di difficoltà e l’ha riportata in A». Dei rossoblù di oggi presenti, oltre a Giulini e Ranieri, come giocatori il capitano Leonardo Pavoletti, Alessandro Deiola e Christos Kourfalidis. Fra i “suoi” calciatori, solo per citare alcuni nomi, Gianfranco Matteoli, Guglielmo Coppola, Gigi Corellas e Gianluca Festa. «È stato per noi come un padre», il saluto di quest’ultimo. «Ha investito sulla società in un momento molto difficile e ha scommesso per primo su un grande allenatore come Ranieri. Lascia un grande vuoto, siamo molto legati alla famiglia». Con loro, fra gli altri, anche Ignazio Argiolas, Sergio Bertola, Renato Copparoni, Sergio Melis e Gigi Piras, la cui ultima stagione al Cagliari (86-87) coincise con quella dove Tonino Orrù, assieme a un gruppo di commercianti della città e Gigi Riva, salvò la società dal fallimento dopo gli anni bui delle gestioni Amarugi e Moi.