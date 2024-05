Orro, un passo alla volta 

È arrivata al Pala Coni senza clamori, quasi in sordina, accompagnata da due amici pallavolisti, del Cus Cagliari e del Sarroch, quasi una par condicio. Alessia Orro si è accomodata in un angolo della gradinata, giocava la Pan Alfieri della sorella Sara (in panchina perché infortunata). Da quel momento, era la fase finale del primo set, è come se gli dei del volley avessero deciso da che parte stare. L’Alfieri conclude la rimonta con Grosseto (da -5), vince il set, e i successivi due in scioltezza. Più tardi, con la sconfitta in casa di Anzio, festeggia l’ingresso nei playoff.

La chiamata

Alessia Orro ha condiviso quegli attimi, prima di ripartire per Milano, dove da oggi a venerdì, al Centro Pavesi, sarà impegnata in un raduno collegiale delle azzurre, con le compagne di squadra Myriam Silla e Paola Egonu. A dirigere il raduno, Lorenzo Bernardi e Juan Manuel Cichella. La nazionale di Julio Velasco inizia domani in Turchia, ad Antalya, la prima fase della World Nation League. Orro parla del finale di stagione del suo club, l’Allianz Vero Volley Milano di cui è capitano, e del cammino verso Parigi 2024: «La semifinale scudetto persa con Scandicci e la finale della Cev Champions League persa con Conegliano hanno lasciato qualche rammarico. Siamo sempre arrivate sino in fondo, in tanti avrebbero voluto essere lì, dove siamo arrivate noi. È vero che quando non si vince resta qualcosa di incompiuto, ma perdere fa parte del gioco, non sempre si può vincere. Dietro questi risultati, comunque importanti, c’è un progetto che continua e che va avanti, siamo all’inizio. Sono fiduciosa che nella prossima stagione sapremo ritrovare gli equilibri necessari per riprendere un cammino che ripeto, è solo all’inizio». Alla guida delle azzurre dopo gli Europei della scorsa estate, è arrivato Velasco, non è uno qualsiasi: «Non ho mai lavorato con lui», commenta la palleggiatrice azzurra, «certamente è una figura che ha fatto la storia del volley. Ogni atleta è stimolata da una figura così importante. Ricordo che sono una professionista e devo sempre farmi trovare pronta, chiunque sia chiamato a dirigere la Nazionale o la squadra di club».

Sogno Parigi

Intanto i Giochi Olimpici si avvicinano, sono un evento e un traguardo che ad alcuni toglie il sonno: «Fortunatamente la notte dormo bene», sorride Alessia, «non ho questo problema. Quella di Parigi sarebbe la mia terza Olimpiade, l’emozione del debutto è ormai storia passata. La mia filosofia è molto semplice, vivere giorno dopo giorno, tanto è vero che per andare a Parigi manca ancora un passaggio. Dobbiamo qualificarci. Quindi la mia attenzione, e la tensione, sono rivolte alla World Nation League». Che attribuirà gli ultimi punti del ranking mondiale e, di conseguenza, gli ultimi pass per Parigi. L’azzurra Alessia Orro, capitana del Vero Volley, un titolo europeo nel 2021, non scorda quando e dove tutto è iniziato: «Con la squadra di Narbolia ho giocato le prime partite. La allenava mia madre.

