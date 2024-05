Orro titolare, l’Italia inizia bene 

Alessia Orro torna in Nazionale, Julio Velasco la schiera subito in regia nel sestetto di partenza (con opposto Egonu, schiacciatrici C. Bosetti e Sylla, centrali Danesi e Lubian, libero De Gennaro) e l’Italia piega la Francia nella seconda Pool di Volleyball Nations League con un 3-0 molto netto. I parziali (a 15, 14 e 14) lo confermano. Le azzurre (che all’alba sono scese in campo a Macao per il secondo match contro la Repubblica Dominicana) avevano necessità di non perdere set per rimpinguare il ranking che qualifica a Parigi e hanno fatto il massimo, compiendo un ulteriore passo avanti verso i Giochi.

Molto positivo l’esordio della 25enne palleggiatrice narboliese, autrice anche di 4 punti.

