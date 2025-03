Orro sulle orme di Datome 

«Coach, venire al Fener è stata la scelta sportiva più bella della mia vita». La frase (per sua ammissione pronunciata dopo qualche bicchiere, ma sempre valida...) è di Gigi Datome, ma ciò che il cestista olbiese disse con gratitudine a Zeljko Obradovic magari fra qualche tempo potrà dirlo Alessia Orro a Marcello Abbondanza. La talentuosissima e pluridecorata palleggiatrice di Narbolia si appresta a percorrere, in senso inverso, il viaggio Milano-Istanbul che cinque anni fa fece “Gigione”, trasferendosi all’Olimpia dopo aver vinto (anche) l’Eurolega con la maglia giallonera del Fenerbahçe.

Verso la Turchia

L’affare sembra ormai fatto, con il “sì” di Alessia, regista e capitana della Numia VeroVolley, la formazione che ha contribuito a far crescere in questi cinque anni, trasferimento da Monza a Milano compreso. Le cifre le ha riportate ieri La Gazzetta dello Sport e, se paragonate ai soldi che girano nel calcio, fanno poca impressione. Invece vanno lette come una grandissima occasione per una giocatrice della caratura dell’oristanese: 600 mila euro all’anno per tre stagioni, con la possibilità di cambiare squadra dopo la seconda. Ma c’è un dettaglio che rende questa sfida appetibile anche sul piano professionale e quindi sportivo: il campionato femminile di volley (così come quello maschile di basket) in Turchia è di alto livello, assimilabile a quello italiano. Non a caso, l’esperienza turca (condivisa da tanti tecnici italiani) è stata fatta anche da quella Paola Egonu che con Alessia ha condiviso gran parte della carriera, sin da ragazzine al Club Italia. La veneta ha ora scelto di restare a Milano, Alessia si è convinta a vivere questa nuova avventura.

La squadra

A Istanbul, nel ricco quartiere di Fenerbahçe, sulla sponda asiatica del Bosforo, la palleggiatrice votata come la migliore delle Olimpiadi di Parigi, potrà “armare” il braccio di una schiaccciatrice devastante come Melissa Vargas, cubana naturalizzata turca, che ha spesso fatto penare la difesa azzurra. Non è Egonu ma è dello stesso ordine di grandezza. A guidarla da bordo campo ci sarà il tecnico romagnolo Marcello Abbondanza, che potrà aiutarla ad acclimatarsi in un ambiente che conosce bene, avendo allenato il club dal 2013 al 2017. E l’immenso Burhan Felek Spor Salonu, capace di settemila posti, saprà trascinarla nelle sfide per la conquista della Sultanlar Ligi e, magari, della Cev Champions League. Un’eventualità che rafforzerebbe il paragone con Datome, vincitore dell’Eurolega proprio con l’ultracentenaria polisportiva turca.

