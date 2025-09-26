Orro, primo trofeo “turco” 

oRISTANO. Il Fenerbahçe Istanbul ha vinto il Sardegna Volleyball Challenge. Nella finale disputata al Palazzetto di Sa Rodia, a Oristano, ha battuto l’Uyba Busto Arsizio 3-0 (25-23, 25-18, 26-24). Il terzo posto va al Panionios Atene vittorioso sul VakifBank Istanbul 3-1 (22-25, 25-19, 25-18, 25-21). Nominare la squadra vincitrice del torneo è giusto un dettaglio, dopo due giornate di volley stellare davanti a tremila persone, giovedì, ed altrettante ieri, con in più anche Alessandra Todde. Una festa corroborata dal livello tecnico assoluto, con tante fuoriclasse. Una su tutte, Alessia Orro, la più attesa, più festeggiata, la prima volta con il Fenerbahçe Istanbul nella sua Oristano. È vero che nella finale erano in campo sei finaliste del mondiale, ma solo un’atleta è la campionessa del mondo: Orro, premiata come migliore palleggiatrice.

L’organizzazione

Nel coinvolgimento generale, si muove ad alta velocità Bebbo Porcheddu, presidente della Gymland Oristano, società organizzatrice. Che non dimentica il fondamentale apporto dello staff e degli sponsor, istituzionali e privati. «Ora l’asticella è veramente in alto, in tanti chiedono cosa accadrà nella prossima edizione. Il coach della plurititolata VakifBank, Giovanni Guidetti ha detto che vorrà essere qui anche nel 2026. Queste parole sono una immensa soddisfazione».

La partita

Il presente a Istanbul è ancora da scrivere per Alessia Orro, ma in finale davanti all’Uyba Busto Arsizio ritrova il suo passato. È stata la sua prima squadra dopo il Club Italia dove in tre stagioni incrociò una leggenda come Francesca Piccinini e l’ex azzurra Valentina Diouf, da questa stagione nuovamente nell’Uyba. Melissa Vargas resta in panchina acciaccata, la prima fuga è di Busto Arsizio, ripreso sul 7-7 da un ace della statunitense Ghani. Il testa a testa va avanti, un boato scuote il Palazzetto quando Orro (6 punti) mette a terra il punto del 21-21, Fenerbahçe chiude il set con l’attacco vincente di Safronova. Secondo set, si spegne Diouf, Busto resta indietro, dall’altra parte salgono in cattedra Fedorovtseva (20 punti, mvp) e Ghani (12) e Baladin (13). È partita vera, nel terzo set si sprecano i colpi di scena, la rimonta dell’Uyba è fermata da Ghani che mette a terra il punto finale. Due giorni di festa, per Alessia Orro e per le 4 squadre, finiscono con qualche lacrima di commozione versata da atlete giramondo. Segno di riconoscenza per Oristano e per la Sardegna sportiva.

