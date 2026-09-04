Orro e l’Italia con la Polonia: finale in palio 

È il giorno delle semifinali agli Europei femminili di Istanbul. Turchia-Serbia alle 15 e, soprattutto, Italia-Polonia alle 18 (diretta Rai2, Sky Sport e Dazn) designeranno le finaliste. Per Orro e compagne, sin qui pressoché perfette (due set persi in 7 partite) è il penultimo ostacolo di un percorso che non vogliono interrompere sul più bello. «Mi aspetto di vedere una grande Italia, che come sempre commetterà errori ma che saprà pensare alla palla dopo», ha detto il ct Julio Velasco ai microfoni di Sky Sport. «Dovremo avere un buon equilibrio tra l'aggressività - che serve a dubitare poco e ad andare dritto - e la lucidità. Tutti vogliono vincere, ma a volte serve ridimensionare la situazione e penso che lo farò anche oggi, con questa domanda: “Che cosa succede di terribile se perdiamo?”. Non succede niente, una volta che uno arriva tra le prime quattro spera di giocare bene e basta», ha concluso.

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