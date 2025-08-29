VaiOnline
Volley.
30 agosto 2025 alle 00:16

Orro e l’Italia a caccia dei quarti di finale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Mantenere alta la concentrazione. È il mantra di Julio Velasco in Thailandia, dove il ct azzurro guida l’Italia nel tentativo di conquistare il Mondiale di volley. Oggi alle 12 le azzurre sfideranno negli ottavi la Germania, prima gara da dentro o fuori nel torneo iridato che finora ha visto le azzurre prolungare la striscia di imbattibilità iniziata a giugno 2024: i successi consecutivi sono 32.

Ma è proprio questo il rischio: prendere sottogamba gli impegni che sulla carta possono apparire semplici. La Germania non ha la forza del Brasile ma non va sottovalutata. «È indubbiamente una squadra forte e ci metterà in difficoltà», sottolinea Velasco. Le ragazze hanno svolto il primo allenamento al PalaHuamark, teatro del successo in Volley Nations League nel giugno 2024. Le tedesche, guidate dal ct italiano Giulio Bregoli, non hanno nulla da perdere. «Le nostre avversarie sono fisiche, migliorate molto in ricezione e in generale in ogni aspetto del gioco grazie anche all’ottimo lavoro di Bregoli», spiega Velasco, «sono brave a battere in maniera tattica, le loro centrali sono molto efficaci in attacco e a muro e hanno a disposizione anche giocatrici esperte come Stigrot».

Ma le partite si vincono prima nella propria testa: «Va combattuta la mentalità secondo cui quando si vince si è fortissimi e quando si incontrano difficoltà tutto va male. Non è che perché siamo l’Italia dobbiamo vincere sempre 3-0 o 3-1, si può anche farlo al tiebreak come dico alle ragazze. Ma l’importante è vincere. La squadra è concentrata, il problema potrebbe essere entrare in ritmo partita dopo qualche giorno di break. Dobbiamo giocare bene con l’obiettivo di superare il turno».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Statale 130, la spazzatura è di casa «Ogni giorno nuovi immondezzai»

Da Elmas a Decimomannu prese di mira piazzole di sosta e campagne 
Carlo Manca
Macomer.

Abbandonate sessanta carcasse d’auto

Francesco Oggianu
Energia

«Stop alle batterie» Ora Mogorella prepara le barricate

No alle 29 centrali di accumulo: «Decise dal ministero in segreto» 
Lo. Pi.
La festa

Il monito del vescovo: «Non addormentiamo le nostre coscienze»

L’invito di monsignor Mura: «Quando questa città smetterà di farsi del male?» 
Giuseppe Deiana
Il caso

La Maddalena ferita: l’assalto degli yacht risale a sette anni fa

Gli operatori nautici: danneggiati da una foto vecchia e ingannevole  
Andrea Busia
Il caso

Meloni: niente sconti ai siti sessisti

Premier «disgustata», denunce in tutta Italia. «La sede è a Sofia» 
Il caso

«L’Isis voleva uccidere Bergoglio a Trieste»

Arrestato un cittadino turco di 46 anni, che ora si trova in isolamento 