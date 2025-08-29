Orro e l’Italia a caccia dei quarti di finale 

Mantenere alta la concentrazione. È il mantra di Julio Velasco in Thailandia, dove il ct azzurro guida l’Italia nel tentativo di conquistare il Mondiale di volley. Oggi alle 12 le azzurre sfideranno negli ottavi la Germania, prima gara da dentro o fuori nel torneo iridato che finora ha visto le azzurre prolungare la striscia di imbattibilità iniziata a giugno 2024: i successi consecutivi sono 32.

Ma è proprio questo il rischio: prendere sottogamba gli impegni che sulla carta possono apparire semplici. La Germania non ha la forza del Brasile ma non va sottovalutata. «È indubbiamente una squadra forte e ci metterà in difficoltà», sottolinea Velasco. Le ragazze hanno svolto il primo allenamento al PalaHuamark, teatro del successo in Volley Nations League nel giugno 2024. Le tedesche, guidate dal ct italiano Giulio Bregoli, non hanno nulla da perdere. «Le nostre avversarie sono fisiche, migliorate molto in ricezione e in generale in ogni aspetto del gioco grazie anche all’ottimo lavoro di Bregoli», spiega Velasco, «sono brave a battere in maniera tattica, le loro centrali sono molto efficaci in attacco e a muro e hanno a disposizione anche giocatrici esperte come Stigrot».

Ma le partite si vincono prima nella propria testa: «Va combattuta la mentalità secondo cui quando si vince si è fortissimi e quando si incontrano difficoltà tutto va male. Non è che perché siamo l’Italia dobbiamo vincere sempre 3-0 o 3-1, si può anche farlo al tiebreak come dico alle ragazze. Ma l’importante è vincere. La squadra è concentrata, il problema potrebbe essere entrare in ritmo partita dopo qualche giorno di break. Dobbiamo giocare bene con l’obiettivo di superare il turno».

