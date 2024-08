Orro e le azzurre: non ci fermeremo 

Due partite da giocare, una da vincere per una medaglia, due per l’oro: è la road map che attende l’Italia di Junior Velasco nel torneo femminile di pallavolo. La più difficile, secondo il mantra («qui e ora») del ct è quella di stasera, alle 20, in semifinale contro la Turchia, già battuta domenica scorsa (3-0) e per questo ancora più pericolosa. Difficile immaginare che le ragazze di Daniele Santarelli (e in particolare la fuoriclasse Vargas) possano essere di nuovo quelle viste contro le azzurre, che però sono cariche. «Mi aspetto sicuramente una partita diversa da quella del girone, la Turchia contro la Cina ha disputato una gran partita, mettendo in mostra le proprie qualità. Noi dovremo essere brave ad aggredirle, senza però perdere lucidità e pazienza», conferma Monica De Gennaro, libero azzurro e moglie del ct avversario: «Per me, ovviamente, si tratterà di un match speciale, anche se negli ultimi anni è già successo diverse volte di aver dovuto affrontare Daniele in partite della nazionale. L'Olimpiade rappresenta il sogno più grande per tutte le persone che appartengono al mondo dello sport, per questo motivo, sia io che lui, sono convinta faremo del nostro meglio per raggiungere la finale di domenica».

E Alessio Orro l’aveva detto martedì sera: «Abbiamo scritto una pagina di storia e sono orgogliosa di questo, ma non ci fermeremo qua e contro la Turchia daremo veramente il nostro massimo». La regista di Narbolia era una delle più felici per aver superato il turno che a Tokyo (e con la stessa avversaria, la Serbia) era stato fatale. Alle 16 l’altra semifinale Usa-Brasile. ( c.a.m. )

