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02 agosto 2026 alle 00:48

Orro e le azzurre a Cavalese 

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Obiettivo Europei. Dopo il bel bronzo conquistato nella Volleyball Nations League a Macao, a Nazionale femminile è tornata da ieri al lavoro in Val di Fiemme per un collegiale di allenamento in preparazione al Campionato Europeo. Le azzurre del Ct Julio Velasco si sono ritrovate ieri a Cavalese dove resteranno ad allenarsi fino a venerdì.

Tra loro anche Alessia Orro. La palleggiatrice di Narbolia, una dleel azzurre alle quali Velasco aveva concesso un periodo di riposo, ha ripreso il proprio ppsyo in cabina di regia e assieme a lei c’è anche Carlotta Cambi. Con loro le schiacciatrici Nervini, Sylla, Omoruyi e Giovannini, le centrali Meli, Danesi, L. Nwakalor e Fahr, gli opposti Egonu e Antropova e i liberi Spirito e Fersino.

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