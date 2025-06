Orro, debutto in casa con il fenerbahçe 

La prima volta di Alessia Orro con la nuova maglia del Fenerbahçe Medicana Istanbul sarà nella sua Oristano. L’occasione è il “Sardegna Volleyball Challenge” in programma il 25 e 26 settembre al Palasport di Sa Rodia, un evento che porta nell’isola nomi e squadre di interesse mondiale, certamente amplificato dai mondiali di volley in Thailandia conclusi da meno di venti giorni.

Con il Fenerbahce saranno a Oristano la Vakif Bank Istanbul, la formazione greca del Panionios Nea Smyrni e la Uyba Busto Arsizio, fu la prima squadra di Alessia Orro dopo l’esperienza nel Club Italia in serie A1. Alcuni nomi e numeri offrono la dimensione dell’evento organizzato dalla Gymland Oristano del presidente Roberto Porcheddu.

Il Fenerbahçe del coach Marcello Abbondanza, dopo Coppa e Supercoppa turca della scorsa stagione non è solo Orro, schiera tre top 100, come la cubana Melissa Vargas e le turche Eda Erdem e Hatice Gizem Orge. La Vakif Bank (sei Champions League, quattro mondiali per Club e tredici leghe turche) per rimediare al solo trofeo vinto nel 2025 (lo scudetto) ha ingaggiato la serba Tijana Boskovic, una delle più forti giocatrici del mondo, numero 13 del ranking. Il coach Giovanni Guidetti guida la Vakif dal 2008, da allora ha trovato il tempo di allenare anche la nazionale tedesca, olandese, turca, serba e attualmente il Canada.

I quattro team giungeranno a Oristano il 24 settembre. Il giorno dopo alle 17,30 la prima sfida Fenerbahce-Panionios. L’attesa è ancora lunga, ma i tremila posti del Palasport sono già virtualmente occupati.

RIPRODUZIONE RISERVATA