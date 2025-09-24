Orro a Oristano: che affetto! 

inviato

Oristano. La gente della pallavolo ha una vera cultura sportiva: a Oristano, che oggi e domani sarà illuminata dal bagliore di nove protagoniste dell’ultima finale mondiale e di altre fuoriclasse, ieri la presentazione delle quattro squadre della Sardegna Volleyball Challenge ha avuto due picchi di decibel. E, oltre a una Alessia Orro che si è specchiata sulla statua di Eleonora d’Arborea con la quale da queste parti ormai rivaleggia in popolarità, la più applaudita è stata Melissa Vargas. Sì, proprio quella che un mese fa è stata l’avversaria più dura delle azzurre.

L’abbraccio

Oggi però la cubana naturalizzata turca, stella del Fenerbahçe, è anche compagna di squadra della palleggiatrice più forte del Mondiale (e dell’Olimpiade, e dell’Europeo, e della Nations League...) e quindi è un po’ “una dei nostri”. Le circa 400 persone (con tante giovanissime) presenti ieri sera davanti a Palazzo degli Scolopi hanno chiarito quale sarà la squadra “di casa” oggi e domani a Sa Rodia. A limite il Fenerbahçe di Marcello Abbondanza si dividerà con l’Eurotek Laica Busto Arsizio (unica squadra italiana ed ex formazione di Alessia Orro) i favori del pubblico di Oristano nelle due semifinali. Tutto in diretta tv su Dazn.

Le partite

Alle 17.30 nella gara d’esordio della palleggiatrice di Narbolia con la maglia a strisce gialloblù, ci saranno le greche del Panionios (squadra di Nea Smirini, periferia di Atene). Alle 20.30 il FakifBank di Giovanni Guidetti se la vedrà con l’UYBA di coach Massimo Barbolini. Il livello del torneo allestito dalla Gymland del presidente Bebbo Porcheddu è altissimo, perché le squadre turche (forse le migliori due della Sultanlar Ligi, avendo anche disputato l’ultima finale) bastano da sole a garantirlo. Il FakifBank di Giovanni Guidetti e della centrale Zehra Gunes, che si è rafforzato con l’opposto Tijana Boskovic, ha un palmares chilometrico: 4 titoli mondiali, sei europei, tredici campionati turchi, per citare i maggiori successi. E anche quello del Fenerbahçe è un roster di livello stellare, potenziato dal ricco contratto triennale fatto firmare a Orro.

La vigilia

Alessia, per la quale questo viaggio nell’Isola è inevitabilmente più impegnativo che per tutte le altre, ha salutato il pubblico: «Ho cominciato qui a giocare a pallavolo perciò sono proprio di casa. Grazie per aver fatto il sold out al palazzetto per vedere della grande pallavolo con grandissime squadre», ha promesso, mentre le veniva donato un ritratto fatto di mattoncini Lego. Il primo di una serie di premiazioni che è proseguita nella cena ufficiale quando ha ricevuto (in anticipo sulla premiazione che si svolgerà tra un mese) il Premio Ussi Sardegna e uno consegnato dal sindaco Massimiliano Sanna da parte del Comune di Oristano. Oggi anche la Regione, per mano dell’assessora alla Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e spettacolo, Ilaria Portas, la premierà.

