Orrì, locali aperti anche d’inverno 

Il mare d’inverno, qualcosa sta cambiando. Qualche imprenditore vuole dare impulso all’idea di godersi il litorale di Orrì anche nei mesi freddi. Una sfida che divide gli operatori del settore che, durante la stagione delle vacanze, forniscono un ampio ventaglio di servizi sul tratto di costa più noto della cittadina. Invero, qualcuno, in passato, ha tentato la stessa strategia commerciale per far vivere il litorale d’inverno, ma senza raggiungere i risultati auspicati.

Verso l’apertura

Fabrizio Palmas, 39 anni, è titolare dell’Hakuna Matata, ultimo stabilimento a sud della spiaggia centrale. «Stiamo pensando di aprire tutto l’anno, nei fine settimana da novembre a febbraio. Poi, da marzo, di nuovo operativi tutti i giorni».

Questa l’ipotesi più che concreta dell’imprenditore turistico che scommette sulle potenzialità del lido anche durante la stagione invernale. «Intanto andiamo avanti per tutto questo mese», puntualizza Palmas, che sul turismo lavora anche in qualità di presidente della Pro loco Rocce Rosse. Al Ristobar Bassa Marea, a Foxi Lioni, per Gloria Cirina (40), l’apertura invernale non sarebbe una novità: «Fatta eccezione per lo scorso anno, quando avevo ricevuto una maxi bolletta di corrente, ho sempre aperto il sabato e la domenica», dice l’imprenditrice che gestisce l’attività con vista sul mare. E i risultati, a sentire Cirina, erano piuttosto soddisfacenti: «Il sabato e la domenica si lavorava bene, però ti teneva impegnata tutta la settimana tra preparazione dei cibi e allestimento del locale».

Tante le offerte diverse a seconda del clima e clienti, per attrarre nuove famiglie e fidelizzare chi quella zona la conosce già. «Il mare d’inverno piace tanto. Di riaprire ce lo chiedono molti nostri affezionati, anche perché le condizioni climatiche sono favorevoli fino a dicembre: al momento sto valutando».

Giù il sipario

Antonello Moi (61), proprietario dello stabilimento Su Stancu sulla spiaggia centrale di Orrì, chiuderà i battenti questo fine settimana. «In questi quindici giorni di ottobre abbiamo lavorato più dell’intero settembre. Ma ora è tempo di chiusura». Nel suo locale nessuna opportunità di allungare le vacanze: «I costi di esercizio - conclude Moi - sono talmente alti che non ne vale la pena».

RIPRODUZIONE RISERVATA