Orrì, l’acqua non è un miraggio  

Acqua potabile e fogne sono il rebus di Orrì. Bancomat dell’industria turistica sul litorale, il lido soffre di un handicap strutturale che rallenta lo sviluppo. Eppure adesso si vede una luce in fondo al tunnel. Anche perché, come conferma Abbanoa, per realizzare le reti non è necessario cominciare da zero. C’è un punto di partenza. «Esistono una tubatura scollegata e un manufatto vuoto che dovrebbe diventare una stazione di sollevamento che rilanci i reflui fognari verso il depuratore consortile». Il lido resterà orfano dei due servizi essenziali anche nella prossima stagione turistica e il Comune si è dato due scadenze: 2025 per l’acqua potabile, 2026 per le fogne.

Il caso

Nel 1993 l’assessorato regionale all’Ambiente stanziò 5 miliardi di lire per realizzare la condotta fognaria fra Tortolì e Santa Maria Navarrese. In un’ottica di sviluppo turistico esteso fino a Cea gli amministratori dell’epoca pensavano di adottare un maxi impianto per andare incontro alle esigenze degli operatori.

Trent’anni dopo della rete fognaria a Orrì non c’è ancora traccia. «I nostri tecnici - spiegano da Abbanoa - stanno collaborando con il Comune per completare le opere esistenti e mai entrate in funzione e mai cedute ad Abbanoa per la gestione. Il primo passo riguarda la definizione di uno stato di consistenza che certifichi lo stato attuale e quantifichi gli investimenti necessari a rendere funzionali le opere». La stima della spesa per i lavori, di cui dovrà farsi carico il Comune, è in corso. «In questi casi si quantifica l’ammontare dell’investimento. Si reperiscono le risorse e, una volta completati i lavori, si procede al collaudo delle opere. È il passaggio fondamentale che consente all’Ente di Governo d’Ambito di autorizzare la presa in gestione da parte di Abbanoa».

Gli imprenditori

Antonello Moi, titolare dello stabilimento Su Stancu, sa che senza acqua potabile e fogne lo sviluppo è limitato: «Sono ossigeno puro per il litorale. Senza questo binomio essenziale non ci potrà essere uno sviluppo maggiore. Anzi, sembra impossibile che senza questi due servizi Orrì abbia raggiunto i livelli attuali». Fabrizio Palmas (Hakuna Matata) confida nell’obiettivo dell’amministrazione: «Per noi è l’abc. Potremmo così offrire servizi di più elevata qualità».

