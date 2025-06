Orrì, idee sostenibili: ecco la pista ciclabile in asfalto ecologico 

Un tracciato a pari livello della carreggiata, di 2,5 metri di larghezza, con tappetino in asfalto ecologico. Per la realizzazione della pista ciclabile sul lungomare di Orrì è previsto l’utilizzo degli spazi attualmente disponibili oltre la carreggiata, tra la zona di San Salvatore e Foxi Lioni. L’anteprima della rivoluzione sostenibile è contenuta in una simulazione che inaugura il percorso amministrativo con la progettazione esecutiva, per cui il Comune si appresta a conferire l’incarico a un professionista. Per costruirla servono 1,5 milioni di euro che l’ente amministrato da Marcello Ladu confida di ottenere attraverso finanziamenti sovracomunali. Ma tra Orrì e Foxi Lioni il Comune pianifica tutta la nuova strada. Due le soluzioni prospettate dal tecnico incaricato, che presentano gli stessi costi (3,7 milioni di euro) ma si differenziano per minor impatto ambientale, minor consumo di suolo e tracciato meno tortuoso e quindi più lineare su un unico lato della viabilità esistente, sul lato mare. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali prevede l’inizio della nuova strada dal punto di ristoro San Salvatore verso l’area panoramica Sa Tanca (907 metri), il secondo tratto fra l’area panoramica Sa Tanca e l’area servizi tempo libero (501) e infine il terzo da qui al secondo accesso alla spiaggia Le Piscinette. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA