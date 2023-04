Orrì, discarica vista mare 

Un triste fenomeno che colpisce varie zone. Senza dimenticare che l'abbandono indiscriminato dei rifiuti ha un costo economico per il Comune e quindi per i cittadini che pagano la salata Tari e conferiscono correttamente. Oltre essere uno sfregio all'ambiente.

Buste di plastica con rifiuti di ogni genere, ma non solo: contenitori di olio esausto da frittura, passeggini, diversi vecchi climatizzatori, insetticida, dopobarba. Ci sono pure scarti edili e ovviamente non poteva mancare uno pneumatico. Insomma chi più ne ha più ne metta. Basta fare pochi metri a piedi per trovare di tutto. La domanda sorge spontanea: perché? Eppure il servizio di raccolta porta a porta funziona, ci sono inoltre ben tre isole ecologiche e due centri di raccolta per conferire ingombranti e qualsiasi tipo di rifiuto.

Lo scempio va in scena vista mare, la cartolina è sconcertante: benvenuti nella discarica a cielo aperto che oltraggia il litorale. Basta fare una passeggiata e si può notare, a bordo strada poco dopo aver superato la strada per accedere al paradiso naturale di Muxì, noto dai più come Golfetto, in mezzo alla macchia mediterranea, tra piante di ginepro, lentisco, corbezzolo e fichi d'india ci si imbatte in un immondezzaio.

Come definire chi abbandona rifiuti per strada o in mezzo alla natura? O peggio in area Sic, sito di interesse naturalistico, al lido di Orrì. Gli aggettivi non sono pubblicabili ancora di più se si pensa che la spazzatura vengono a prenderla direttamente e comodamente casa.

Senza risposte

Purtroppo il problema non riguarda solo Orrì. In montagna il tracciato di quello che un tempo era il Trenino Verde viene quotidianamente oltraggiato da rifiuti di ogni tipo. Accade ad esempio in corrispondenza di bivio Carmine, in territorio di Elini.

