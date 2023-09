Orrì aspetta ancora le fogne 

Nel 1993 l’assessorato regionale all’Ambiente stanziò 5 miliardi di lire per realizzare la condotta fognaria fra Tortolì e Santa Maria Navarrese. In un’ottica di sviluppo turistico esteso fino a Cea gli amministratori dell’epoca pensavano di adottare un maxi impianto per andare incontro alle esigenze degli operatori. Trent’anni dopo della rete fognaria a Orrì, eden delle vacanze, non c’è traccia. Handicap che, in più di un’occasione, ha creato disagi ed emergenze ambientali. Ora l’amministrazione di Marcello Ladu ha rimesso al centro della propria azione di governo il completamento delle procedure per l’attivazione dell’incompiuta.

Sollecito

Il sindaco Ladu ha sollecitato Egas a «riprendere in mano il procedimento avviato, portandolo a conclusione al fine di consentire ad Abbanoa la messa in esercizio dell’impianto». Nel progetto originario il collettore Tortolì sud costituisce il primo collegamento tra le stazioni di sollevamento di San Salvatore e la rete che prosegue a San Gemiliano attraversando il rio Foddeddu e l’aeroporto. Dopo un lungo iter burocratico, nel 2007 il Consorzio di bonifica collaudò l’impianto rilasciando le autorizzazioni per l’utilizzo. A settembre 2010 l’amministrazione di Mimmo Lerede attivò procedure per il rilevamento dei beni strutturali. Egas, che sovrintende al servizio idrico integrato, apre all’opportunità, subordinata, spiegano dall’Ente di Governo dell'ambito della Sardegna, «all'attuazione della procedura per il trasferimento delle infrastrutture ad Abbanoa».

Reazioni

Da Orrì Antonello Moi, 61 anni, titolare dello stabilimento Su Stancu, saluta con favore il passo in avanti (burocratico): «Meglio tardi che mai. Finalmente un’amministrazione che mostra coraggio».

Nel compendio della rete rientra anche la stazione di pompaggio di San Gemiliano, costruita per risolvere le criticità nella gestione dei liquami. Almeno queste erano le migliori intenzioni. Rimaste sulla carta, perché l’impianto con vista mare in cui dovrebbero convogliare le fogne di Arbatax, San Gemiliano e Porto Frailis non è mai entrato in funzione a distanza di tre anni dal collaudo. Nel ventre della struttura, che a conti fatti è costata 1,7 milioni di euro, l’impresa aveva montato quattro pompe per il rilancio dei liquami al torrino che domina la zona industriale.