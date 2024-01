Orotelli e sos thurpos: una passione tramandata con il Dna 

Memorie tramandate e condivise che si proiettano nel futuro. Le tradizioni custodite dagli adulti e trasferite alle giovani generazioni sono un tassello che arricchisce le relazioni sociali e la vita delle comunità. Sane abitudini che non cedono il passo all’oblio in un circuito virtuoso che aiuta tutte le generazioni. A Orotelli il Carnevale è un rito collettivo che coinvolge anche i bambini, appassionati interpreti di un gioco antichissimo. Un aspetto che è sinonimo di continuità e di legami che non spezzano.

La magia del Carnevale

I più piccoli si immergono nelle atmosfere magiche del Carnevale sin dalla prima uscita di “Sos Thurpos”, la maschera tradizionale del paese della Barbagia. La sera del 16 gennaio, “Su Pesperu”, “sos thurpeddos”, con gioia e con una vitalità contagiosa, hanno aperto il corteo che ha attraversato le vie del centro abitato. «L'interesse per il nostro "Carrasecare" storico», sottolinea Francesca Murru, presidente della Pro Loco, «nasce già in famiglia perché la passione per la maschera etnica de Sos Thurpos si tramanda tra le generazioni. Il rito agrario propiziatorio pagano e precristiano è legato indissolubilmente alla vocazione agricola di Orotelli. Questo interesse è cresciuto nel tempo perché abbiamo raccontato la storia de Sos Thurpos, facendo ricorso al metodo più semplice e allo stesso tempo efficace: il racconto adattato ad ogni fascia di età. Per il paese è fondamentale. Se vogliamo costruire qualcosa di concreto per il futuro dobbiamo conoscere le nostre radici».

Il rito

Sos thurpos de Oroteddi, i “ciechi” che animano il rito carnevalesco, hanno il volto annerito dalla fuliggine del sughero bruciato. Il cappuccio de su gabbanu, pastrano d’orbace utilizzato dai pastori per proteggersi dai rigori dell’inverno, nasconde il viso. Indossano l’abito di velluto e gambali e con una cinghia di campanacci scacciano gli spiriti del male. Nel gioco carnevalesco, che fa rivivere, trasfigurato, il duro lavoro nei campi, avanzano a gruppi di tre come un giogo di buoi: due legati in vita con una fune tenuta da un terzo thurpu, il “pastore” che deve renderli più docili. Domina il nero dei volti e degli abiti in simbiosi con il crepuscolo della sera. Durante il Carnevale Sos Thurpos scelgono e catturano, tra gli spettatori, quelli più forti e vigorosi. Il “prigioniero” si ribella, ma i Thurpos riescono a portarlo via (sa tenta).

“Vogliamo turpare”

I bambni non sono estranei a questa tradizione: «A scuola, nei momenti di pausa», aggiunge Francesca Murru», chiedono agli insegnanti di poter “turpare”, così dicono. Studiano i movimenti per essere pronti nei giorni della festa. Un anno fa è nata "S'iscola de ballu sardu orotteddesu" con più di 50 iscritti, tra i 6 ed i 14 anni. Lo scorso mese di ottobre sono iniziate le attività del gruppo Thurpos Pro Loco con bambini dai 3 ai 15 anni che il 16 gennaio hanno fatto la loro prima esibizione intorno al fuoco di Sant'Antonio. La Pro Loco, in collaborazione con l'amministrazione comunale e l’istituzione scolastica, sta portando avanti un progetto chiamato “Raichinas “(radici), per la valorizzazione della maschera etnica e la salvaguardia dello spirito identitario. Collaboriamo poi con l’associazione Maschere Etniche Thurpos che da decenni si occupa di divulgare la tradizione e il rituale di invocazione a Dioniso per abbondanti piogge e copiosi raccolti. Dobbiamo garantire uno scambio generazionale per mantenere viva la nostra cultura».

La grande attesa

La vigilia della festa è attraversata da emozioni particolari: «I bambini aspettano con trepidazione di indossare su gabbanu e i gambales, di cospargersi il viso con su tintieddu e scuotere i campanacci che portano a tracolla (s’utturada). C’è una luce nei loro occhi che ti conquista. Il Carnevale per Orotelli è storia, radici, appartenenza, condivisione e collaborazione. È, anche, accoglienza, quella autentica barbaricina. Ci stiamo preparando per le prossime uscite dei Thurpos: l’11, il 13 (giornata dedicata interamente ai bambini) e domenica 18 febbraio la festa finale con il Carnevalone».

