Una bomba d’acqua si è abbattuta ieri pomeriggio su Orosei e il paese è piombato nella paura per un’ora e mezza. Le strade del centro cittadino sono state trasformate in torrenti, il traffico è andato in tilt. Gli alunni della scuola elementare sono dovuti rimanere in aula finché la situazione non è tornata alla normalità. Fortunatamente non si sono registrati gravi danni.

A pagina 43