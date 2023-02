Orosei saluta la stagione sarda  

La gara di Pattada ha già dato un’indicazione, La stagione del ciclocross è ormai agli sgoccioli e c’è tempo giusto per un’ultima prova regionale, prima di archiviarla con un bilancio positivo. Per il numero di gare, per la partecipazione, per i buoni segnali (le doppia convocazione di Gabriele Pili ai raduni azzurri Juniores, i risultati di Enrico Balliana tra gli Allievi) e per qualche risultato di contorno arrivato dai Master (Michael Giua e Andrea Lovicu su tutti). Oggi si chiude con il 1° Trofeo Città di Orosei, su un percorso di 2 km all’interno del Bike Park in località Binz’è Cresia: l’U.C. Orosei ha fissato la prima partenza alle 10. ( c.a.m. )

