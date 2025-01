Orosei, paura a Sos Alinos: a fuoco l’auto del parroco Non si esclude un’intimidazione  

Un episodio misterioso e inquietante ha destato molto clamore nella comunità di Sos Alinos, borgata turistica di Orosei. È giallo sull’incendio che sabato sera ha completamente distrutto la Volkswagen Polo di proprietà di don Giovanni Antonio Delussu, il sacerdote che da alcuni anni guida la parrocchia della frazione, intitolata a sant’Antonio abate.

L’allarme è scattato intorno alle 21.30 nella piazza adiacente alla chiesa e alla canonica dove risiede il prete, quando all’improvviso le fiamme hanno avvolto la sua utilitaria.

I soccorsi

Appena hanno raccolto la segnalazione, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Siniscola insieme a una pattuglia di carabinieri della stazione di Orosei. I pompieri hanno lavorato a lungo per domare il rogo senza però riuscire a salvare l’auto che è andata completamente distrutta. Le fiamme ormai l’avevano già trasformata in una carcassa di lamiere fumanti.

Le indagini

Una volta concluse le operazioni di spegnimento, sono state effettuate le verifiche per chiarire le cause che hanno originato il rogo. I primi accertamenti non hanno consentito di individuarne il fattore scatenante. Non viene però escluso il dolo, che resta, anzi, tra le ipotesi più accreditate.

Le ipotesi

Il fatto che l’auto fosse stata posteggiata da diverse ore e le nuove tecniche utilizzate dai piromani per appiccare le fiamme, che spesso non lasciano tracce, come ad esempio il posizionamento di materiali infiammabili (la diavolina tra le tante) sopra le gomme delle macchine, sono alla base dei sospetti che dietro ci possa essere la mano di qualche individuo. Su questi dettagli, che non sciolgono in assoluto il giallo, stanno indagando i carabinieri che sono intervenuti sul posto, appena è scattato l’allarme.

Le telecamere

Gli investigatori hanno naturalmente sentito il sacerdote e sono andati alla ricerca di ogni possibile indizio che possa dare delle certezze su cosa possa essere successo. Su questo fronte non tralasciano nulla, neanche la ricerca e l’eventuale visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona che possano aver registrato movimenti sospetti.

La sindaca

La notizia del rogo all’auto del parroco si è subito diffusa sia a Sos Alinos dove fervono i preparativi per la festa patronale in programma venerdì e per il tradizionale falò che viene acceso nella serata della vigilia, sia a Orosei sollevando un forte senso di sdegno e di condanna. La sindaca, Elisa Farris, interpretando il sentimento comune, dice anzitutto: «Rigettiamo con forza ogni forma di violenza ed esprimiamo piena solidarietà al parroco di Sos Alinos». E aggiunge: «Se qualcuno ha agito con l’intenzione di rovinare il clima di festa di questi giorni, sappia che la ricorrenza si terrà così come vuole la nostra secolare tradizione».

È stato impossibile invece sentire la testimonianza di don Giovanni Antonio Delussu. Ogni tentativo di contattare telefonicamente il parroco di Sos Alinos è risultato inutile.

