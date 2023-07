Orosei e Dorgali: guardia turistica 

Partiranno ufficialmente il 1 agosto, per ora in regime h12 (ma con l’imminente copertura anche del servizio notturno nel weekend), le giuardie mediche turistiche di Sos Àlinos (Orosei) e Cala Gonone (Dorgali), mentre presumibilmente dal 3 agosto, ultimata la sistemazione della sede, sarà garantita anche la terza guardia: quella di Santa Lucia (Siniscola).

La Asl lo considera un successo «soprattutto - recita una nota - in tempi di carenza cronica di medici di continuità assistenziale, e con la maggior parte delle guardie turistiche (in Sardegna e nella Penisola) pressoché sguarnite. In queste settimane la Asl ha lavorato alacremente per portare a casa questo risultato. In particolare il direttore dei Servizi Socio Sanitari, Gesuina Cherchi, che si è avvalsa del supporto della struttura amministrativa».

