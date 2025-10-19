“Oro verde”, festa fra tradizione e futuro 

La 31ª Sagra delle olive di Villamassargia ha celebrato “l’oro verde” come simbolo di identità e rinascita economica. Tra il tradizionale pane alle olive lungo 50 metri, degustazioni, gruppi folk, musica con i Sikitikis e il gemellaggio con Calanda, la festa ha unito tradizione e apertura al Mediterraneo. L’olio extravergine, protagonista anche in un originale cocktail preparato dagli studenti del programma Intercultura, è stato raccontato come patrimonio di storia e paesaggio, non solo come prodotto alimentare.

Nel contesto della manifestazione si è tenuto il primo congresso nazionale dei Paesaggi dell’olio, ai piedi dell’ulivo millenario Sa Reina, simbolo del legame tra natura e comunità. «Il futuro di Villamassargia nasce da cultura, turismo e agricoltura», ha dichiarato la sindaca Debora Porrà, promotrice insieme all’associazione Città dell’olio di una giornata di confronto tra esperti e istituzioni.Dal congresso è emersa la necessità di tutelare i paesaggi olivicoli e l’olio Dop come leve contro spopolamento e abbandono rurale, in vista della candidatura del territorio al Registro nazionale dei paesaggi rurali storici nel 2026.

La Sagra si conferma un progetto di comunità e sviluppo, tra cultura, ricerca e convivialità, con eventi, showcooking e il concerto finale dei Modena City Ramblers.

