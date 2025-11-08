Oro rosso, la Dop è un flop 

Nel Medio Campidano e nella Marmilla si concentra la maggior parte della produzione di zafferano dell’Isola e i Comuni di San Gavino Monreale, Turri e Villanovafranca possono fregiarsi del prestigioso riconoscimento europeo Dop, denominazione di origine protetta. Eppure, i produttori col marchio sono appena cinque: tre a San Gavino – dove ben trenta ettari sono destinati a questa coltura con una produzione annua di circa 200 chilogrammi – uno a Turri e uno a Villanovafranca.

Nei campi

«Coltivo lo zafferano da decenni dal 2003 e nel 2007 ho aderito al marchio Dop – dice Fausto Caboni –. Ho un’azienda di 40 ettari e coltivo anche cereali, legumi e foraggere. Ho convertito l’azienda al biologico dal 2010 spinto dal desiderio etico di rispettare il territorio e garantire prodotti di qualità e genuini in linea con le tradizioni locali». A San Gavino Monreale anche Gavino Inconis e Giorgio Concu hanno scommesso sulla Dop. «Ho scelto da anni questa strada perché ritengo fondamentale certificare la qualità del prodotto soprattutto nel mercato italiano – dice Concu –. È di primaria importanza avere aiuti concreti da parte della Regione perché sono notevoli i costi per partecipare a fiere e mercati. La Dop ha un senso solo se hai l’opportunità di allargare i tuoi orizzonti fuori della Sardegna: coltivo una superficie di circa 3mila metri di zafferano e di questi 600 metri con il marchio Dop, ho dato al mio prodotto il nome Manu Deus».

A Turri ha il marchio la famiglia Picchedda mentre a Villanovafranca da anni ha intrapreso la strada della Dop Ivan Cortis: «Nel nostro paese l’annata è buona e ho la denominazione d’origine protetta dal 2016, ma ad oggi non c’è un consorzio di tutela della Dop, che dovrebbe permettere di promuovere il prodotto sardo a livello nazionale e internazionale. Ad oggi la burocrazia è troppa e la Regione potrebbe fare molto di più».

L’altra denominazione

A San Gavino Monreale si cerca di rilanciare anche la denominazione comunale De.Co. per poter evidenziare la qualità dello zafferano e di altri prodotti. «La giunta dell’ex sindaco Gianni Cruccu ha approvato la De.co – rimarca Antonio Garau, presidente dell’associazione culturale di San Gavino ‘Sa moba sarda’, che ha organizzato una settimana di eventi legati allo zafferano –, si tratta di una denominazione che rappresenta un’occasione per un riconoscimento ufficiale con esperti nominati dal Comune».

