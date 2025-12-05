VaiOnline
Nuoto.
05 dicembre 2025 alle 01:10

Oro e record mondiale per l’Italia della 4x50 sl 

Lublino. Una sola medaglia (la quinta) ma è d’oro (il terzo) per l’Italia ai campionati europei di nuoto in vasca corta di Lublino, in Polonia. Proprio a conclusione del programma il quartetto della staffetta mista, la 4x50 stile libero ha estratto dal cilindro un successo che non sposta soltanto il medagliere ma aggiorna anche il primato del mondo. Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Sara Curtis hanno trionfato in 1’27”26, 7 centesimi meglio di quanto fatto dalla Francia ai Mondiali di Melbourne. Seconda è l’Ungheria in 1'28”04, terzi i Paesi Bassi in 1'28”42.
Per il resto la giornata non è stata prodiga di soddisfazioni dato che on c’erano altri azzurri nelel finali. Sono invece arrivate diverse qualificazioni. Nei 200 rana, è passato Gabriele Mancini (2'04”30), ma non Nicolò Martinenghi (2'04”46). Nei 100 dorso avanti con il quarto posto a pari merito (in 50”07) Lorenzo Mora e Thomas Ceccon. Nei 100 farfalla maschili, entrano in finale sia Simone Stefanì (sesto in 50”07), sia Michele Busa, settimo in 50”08. Nella stessa gara femminile, sono rimaste fuori invece Anita Gastaldi (nonostante il personale in 57”20) e Costanza Cocconcelli 57"68.
L’Italia è provvisoriamente seconda alle spalle dei Paesi Bassi nel medagliere.

