04 settembre 2025 alle 00:10

Oro all’Italia con Barbara Dessì  

La cagliaritana Barbara Dessì torna con la medaglia d’oro al collo dai Campionati del Mondo di bridge, disputati a Herning in Danimarca. Alla Manifestazione, organizzata dalla World Bridge Federation con cadenza biennale e giunta alla 47ª edizione, la giocatrice cagliaritana, in coppia con il marito Leonardo Cima, e assieme alle coppie formate dai veterani Gabriella Manara e Dario Attanasio e dai giovanissimi Federica Dal Pozzo e Federico Porta (con Valerio Giubilo cng) si è aggiudicata il titolo mondiale nel torneo a squadre miste-Wuhan Cup.

Nella finalissima, la squadra azzurra si è imposta per 238-205 sulla Cina, dopo aver inseguito nella prima parte dell’incontro. La coppia Dessì-Cima assieme a Manara-Attanasio aveva già conquistato il bronzo nei mondiali del 2022 e il 5° posto in quelli del 2023.

