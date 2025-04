Oro ai “tricolori”  per Seu-Minurri 

Nella prima giornata dei campionati italiani giovanili di tennistavolo, in corso da venerdì a Terni, è arrivata la prima medaglia d’oro targata Muravera. Francesca Seu e Sofia Minurri sono le nuove campionesse italiane del doppio Under 17. Hanno battuto 3-1 in finale la coppia del Castelgoffredo composta da Cicuttini e Marinelli, l’unica in grado di strappare un set alle atlete del Muravera. Nessuna incertezza nei tre set vinti, alle avversarie sono stati concessi appena dodici punti. Il cammino è iniziato con il 3-0 su Motta e Prola e proseguito in semifinale, 3-0 su Galli e Libretti. Seu è numero 18 nel ranking italiano, Minurri è 13ª. ( m.c. )

