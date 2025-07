Oro ai Mondiali per i fiorettisti Spadiste quarte 

Tbilisi. Il fioretto azzurro torna sul tetto del mondo. Nella quinta nella rassegna iridata della scherma a Tbilisi, il quartetto composto da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi regala il primo titolo all'Italia: una finale con il brivido, vinta all'ultima stoccata (43-43 sugli Usa) dopo una cavalcata-show per la squadra del ct Simone Vanni che si riprende l'oro che mancava dai mondiali del 2022 al Cairo. I fiorettisti, dopo l'esordio vincente con la Croazia, sulla pedana georgiana hanno superato 45-20 Singapore negli ottavi e, con la stessa grinta, hanno dominato anche il quarto di finale contro la Polonia, sconfitta 45-36. In semifinale, altra prova di forza degli azzurri capaci di battere 45-30 la Francia, nella stessa sfida che un mese fa era valsa l'oro all'Europeo di Genova.

Niente da fare invece per le spadiste campionesse olimpiche che restano fuori dal podio. L'Italia del ct Dario Chiadò (Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Sara Maria Kowalczyk) è stata battuta 37-31 dalla Corea nella finale per il terzo posto. A fermare la corsa delle olimpioniche verso le medaglie era stata la Francia che in semifinale si è imposta 45-32, andando poi a vincere l’oro.

