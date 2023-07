Ornella Muti: «Furto nel mio bagaglio perso a Cagliari» 

Ha perso i bagagli all’aeroporto di Cagliari, li ha ritrovati dopo dieci giorni ad Amburgo e le sono recapitati a casa. Ma dal borsone erano spariti capi d’abbigliamento e oggetti personali per un valore – dice – tra i sei e gli ottomila euro.

Protagonista dell’esperienza, accaduta a giugno, è stata Ornella Muti, durante un viaggio di lavoro nell’Isola. «È stata bruttissima», ha detto ieri in un’intervista al Messaggero, «ho perso un vestiario che avevo preparato per una intera tournée teatrale per giorni nessuno sapeva dirmi dove le mie cose fossero finite. Chiamavo un numero verde che mi metteva in attesa per minuti infiniti dopodiché la linea cadeva di netto. Poi, finalmente, si sono presi a cuore il mio caso e la valigia e il borsone che avevo imbarcato sono stati rintracciati: erano stati spediti per errore, così mi è stato riferito, all’aeroporto di Amburgo. Ma anche qui al Lost&Found non rispondeva nessuno».

Ornella Muti era nell’Isola per il “Filming Italy Sardegna Festival” organizzato da Tiziana Rocca per ritirare un premio alla carriera. «All’aeroporto di Cagliari ho imbarcato la valigia e il borsone che, però, a Fiumicino non sono mai arrivati», ha riferito. «È stato un colpo perché avevo all’interno anche pezzi sponsorizzati e tutto ciò che avrei dovuto indossare negli appuntamenti successivi. Un inconveniente non da poco visto che i tempi erano incalzanti. Quando è arrivato, il lucchetto del borsone era stato spaccato. Apparentemente sembrava non mancare nulla dentro ma i ladri avevano agito in maniera quasi scientifica: avevano lasciato le scatole e le confezioni prelevando quello che era di loro interesse». L’attrice ha presentato denuncia ai carabinieri di Trastevere.

RIPRODUZIONE RISERVATA