Ornella Muti a Cagliari: «Io che vivo divorando serie tv e pane carasau» 

Di lei si è scritto di tutto e di più. Icona assoluta del cinema e attrice tra le più amate dal pubblico, sex symbol inarrivabile nella classifica delle donne più desiderate e protagonista di quasi 100 film – diretta da (tra gli altri) Damiano Damiani, con cui ha esordito nel 1970, a soli 14 anni, con “La moglie più bella”, Mario Monicelli, Marco Ferreri e Dino Risi, e, ancora, Sergio Corbucci, Steno, Francesco Nuti, Carlo Verdone, Ettore Scola, Giuseppe Bertolucci e Francesca Archibugi, fino a Woody Allen, in “To Rome with Love”, e Paolo Virzì (“Notti magiche”) – Ornella Muti arriva a Cagliari per ritirare il Premio alla Carriera.

«Sono molto contenta, anche perché amo la Sardegna: se non fosse per il problema dei trasporti, che professionalmente limita, adorerei avere una casa in Sardegna, svegliarmi la mattina e vedere il mare più bello al mondo e mangiare pane carasau», dice l’attrice romana, stella dell’evento che andrà in scena domani, dalle 17, al Notorious Cinema di piazza L’Unione Sarda nell’ambito del Concorso per cortometraggi dedicati alla città capoluogo “Tre minuti di celebrità a Cagliari”, diretto da Peter Marcias. Alla serata presentata dalla conduttrice di Radio Rai Pamela D’Amico parteciperanno la figlia, cantante e attrice, Naike Rivelli; i produttori cinematografici Luca ed Edoardo Maria Olivetti; l’esperto delle teche Rai Mauro Calandra; lo stilista delle dive di Cinecittà Antonio Zaru e il caratterista Demo Mura.

Col senno di poi, cosa non avrebbe fatto o avrebbe voluto fare ma non è capitato?

«Di base trovo questo tipo di discorso inutile e doloroso, per cui se anche ci fosse qualcosa che ho fatto di cui mi sono pentita me lo tengo per me, per non ripetermi. Anche perché piangersi addosso non aiuta».

Crede che essere un sex symbol l’abbia penalizzata?

«Ho fatto bellissimi film: se fossi stata meno sexy o meno bella avrei fatto meglio? Chissà! Sono una donna serena e soddisfatta per l’enorme amore del pubblico. Poi, le istituzioni e una certa stampa non mi hanno mai amato troppo, ma il pubblico mi gratifica costantemente, e questo è il riconoscimento più importante».

L’esperienza del cuore?

«In una carriera lunga come la mia ogni film fa parte della vita, e la mia vita l’ho passata sui set. Ci può essere un film che ricordo meglio perché sono stata meglio o perché è andato molto bene, ma è difficile e sciocco doverlo dire: i miei film sono i miei bambini».

Il miglior insegnamento?

«Ferreri è stato un grande maestro, come Monicelli, Tognazzi un compagno di lavoro e di vita meraviglioso, ma l’insegnamento arriva da tutto il lavoro e dall’impegno che ci metti dal momento che cerchi sempre di fare meglio».

Progetti?

«Tantissimi: cinema, televisione, le mie borse vegane, e con Naike sto sviluppando l’idea di un centro vicino a casa mia, in Piemonte, per esperienze speciali. Inoltre ho una piccola casa di produzione: vivo il presente guardando al futuro».

In tv cosa le piacerebbe fare ?

«Non la presentatrice, perché non lo sono, ma se mi chiamassero per una serie come quelle di Netflix e Prime, di cui sono divoratrice, la farei volentieri. Di quelle ispirate alla nuova società, che poi è sempre la stessa, con i poteri occulti e la gente che segue senza accorgersi che ne è schiacciata: notizie come quella delle donne in Afghanistan che non possono cantare e parlare a voce alta sono agghiaccianti, e dovrebbero interessarci tutti. Invece, ci interessa solo quello che ci tocca direttamente».

