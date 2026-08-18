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Costa Smeralda.
19 agosto 2026 alle 00:44

Ormeggio e musica in mare vietati: sanzioni a Mortorio 

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Musica ad alto volume e barche a ridosso dell'isola di Mortorio, multati i responsabili del festino in mare immortalato in un video diventato virale sui social. Mentre fioccavano i commenti indignati, la Guardia costiera dell'Ufficio circondariale marittimo di Golfo Aranci era già intervenuta sanzionando con un'ammenda pari a 459 euro, il conducente dell'imbarcazione su cui era stato installato un impianto di amplificazione professionale utilizzato per diffondere musica ad alti decibel, violando un'ordinanza in vigore dalla scorsa stagione in tutto il nord Sardegna, emanata per contenere la diffusione sonora entro i 500 metri dalla costa.

«Comportamenti irresponsabili come quello accertato costituiscono un concreto ed elevato pericolo per la sicurezza della navigazione e dei bagnanti, impedendo l'ascolto di eventuali richieste di soccorso e dei segnali acustici regolamentari», dicono all'Ufficio circondariale marittimo di Golfo Aranci, ricordando che il mare, oltre a essere un luogo di svago, è soprattutto una via di trasporto. Inoltre, la vigilia di Ferragosto, dall'equipaggio del Comando sono stati contestati ormeggi e ancoraggi nella zona interdetta alla navigazione come quella in cui si trova l'isola di Mortorio, ricadente nel Parco dell'arcipelago di La Maddalena. (t.c.)

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