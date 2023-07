Ormeggi sul Temo, regna ancora il caos 

Il Comune censirà tutti i posti barca presenti lungo il fiume e predisporrà un piano per la gestione. Quando? «Abbiamo già affidato l’incarico ad un tecnico – spiega il sindaco, Piero Casula – Metteremo fine all’attuale situazione di disordine, dando attuazione ad una regolare gestione di tutti i posti barca e, d’intesa con la Regione, a definire quali attività possano essere consentite nel Temo».

L’obiettivo

L’idea è quella di consentire il libero ormeggio solo ai pescatori professionisti locali, che dovranno però pagare per i servizi. Diverso, invece, il regolamento che sarà approvato per tutti gli altri titolari di imbarcazioni ormeggiate sul fiume, chiamati a far fronte ad oneri di ormeggio e servizi. La nuova regolamentazione sarà operativa non appena lo studio in fase di redazione sarà pronto e presentato al Consiglio.

«Sarà, inoltre, necessario provvedere ad attrezzare i posti barca disponibili sulle banchine già realizzate e di prossima realizzazione – spiega il sindaco – considerato che quei servizi realizzati anni fa, punti luce ed acqua, sono stati devastati». Ci vorranno ancora mesi, ma sul fiume Temo, finalmente, si cambia.

Il caos

Oggi chi si ormeggia sulle banchine, opere costruite con soldi pubblici, lo fa senza versare nulla al Comune. Non solo bosani, ma anche turisti e marinai estivi dei paesi vicini: ognuno occupa una parte di fiume e dove non esiste una banchina, ha allestito un pontile di approdo a suo uso. Che, magari, a fine estate, abbandona lasciandolo in balia delle piene del fiume. Senza dimenticare le imbarcazioni abbandonate ed affondate.

La lite

Intanto, il comando della Guardia Costiera attende il pronunciamento del ministero delle Infrastrutture sulla richiesta di ampliamento dell’area demaniale marittima dalla foce fino al nuovo ponte. Regione e Comune negano questa possibilità ma le analisi eseguite da Arpas, e in possesso di Circomare , hanno accertato che fino al nuovo ponte l’acqua può essere definita a tutti gli effetti di mare. Inoltre, le imbarcazioni ormeggiate lungo il fiume sono destinate non alla navigazione nelle acque interne ma a quella marina, compresi i 25 pescherecci professionali dei bosani. Così come gli altri 360 natanti che occupano le rive del Temo.

