Ormeggi irregolari nel canale: multe salate per i trasgressori  

Nonostante il divieto, non mancano le imbarcazioni ormeggiate nella parte finale del canale delle Saline, a Carloforte. Tanto che dagli uffici comunali hanno ribadito le regole degli ormeggi. Chi non le rispetterà rischia di pagare una multa di cinquecento euro.

«Si ricorda che ai sensi del regolamento per la gestione e l’uso del Canale - si legge in un avviso del responsabile dell’area Manutenzione, Servizi Pubblici e Ambiente - che l’ormeggio è consentito solo nei tratti appositamente individuati e solo ai titolari delle concessioni di ormeggio». Quindi, vietato ormeggiare i natanti nella parte finale del Canale e senza le concessioni. Per poter ormeggiarne nel Canale delle Saline infatti occorre fare una richiesta al Comune che stila poi una graduatoria per le concessioni di ormeggio. Chi non risulta tra i concessionari non può usufruire dell’ormeggio, tantomeno può utilizzare la parte finale del canale.

Chi non rispetta il divieto va incontro alle sanzioni stabilite dal regolamento comunale: ingiunzione a rimuovere il natante entro cinque giorni, oppure provvederà il Comune di Carloforte, e cancellazione dalla graduatoria comunale se i proprietari hanno presentato istanza. Inoltre è prevista una sanzione amministrativa di 500 euro.

