Ormeggi in laguna, vertice in Municipio 

Per le barche da pesca della laguna si va verso una soluzione. Ieri mattina si sono incontrati in Municipio gli operatori della pesca, il comandante del porto Fabio Vaccaro e il sindaco di Sant’Antioco, Ignazio Locci.

«Ci siamo confrontati sulle rispettive esigenze - ha detto il comandante Vaccaro - la marineria regolare, cioè le barche matricolate e con licenza, potranno ormeggiare a filo di banchina nelle more della richiesta di regolamentazione che i pescatori presenteranno alla Regione. Tutti gli altri barchini da diporto invece riceveranno l’avviso di una apposita ordinanza di rimozione perché al momento rappresentano un intralcio alla navigazione. Il tutto è fatto per motivi di regolamentazione e sicurezza della navigazione».

«Sono soddisfatto - ha detto il sindaco Ignazio Locci - perché ho assistito a un tavolo di lavoro con proposte interessanti che hanno sancito un accordo tra pescatori e autorità marittima». Per i rappresentanti della categoria resta qualche problema. «Ci preoccupa l’iter della concessione che richiede tempi lunghi - dice Enrico Marangoni dell’Unci - ma anche la modalità di ormeggio che non garantiscono la sicurezza delle barche. Faremo una ulteriore riunione con i proprietari delle barche e valuteremo. Nei pontili con concessione ci sono troppi abusivi che non pagano».

