«Ormai non possiamo più uscire di casa» 

«Paura», «prigionieri in casa nostra», «zone della città diventate terra di conquista». Sono le parole dei referenti dei comitati di quartiere del centro storico, sempre più preoccupati per quanto sta accadendo tra Stampace, Marina e Villanova soprattutto il fine mattina.

«Gli atti delinquenziali nel nostro quartiere continuano senza sosta», evidenzia Adolfo Costa del comitato residenti di Stampace. «Lo ripetiamo da tanto tempo: siamo prigionieri a casa nostra». E la situazione sembra peggiorare: «Non ci sono solo i singoli a creare problematiche ma vere bande organizzate, spesso di cittadini stranieri, pronti a tutto per difendere il loro territorio di spaccio. Le istituzioni definiscono Cagliari città tra le più sicure ma la realtà è che i residenti hanno paura e chiedono misure drastiche per tutelare la loro sicurezza».

Anche dalla Marina arrivano messaggi di grande preoccupazione: «Siamo spaventati», evidenzia Sandra Orrù dell’associazione Apriamo le finestre alla Marina. «Gli episodi di violenza possono accadere all’improvviso in ogni quartiere. In piazza Sant’Eulalia lo spaccio è sempre presente. Abbiamo notato che la chiusura di un locale che vende alcol ai minori in questa settimana è servito ma ora riaprirà. Per questo speriamo in controlli e sanzioni». (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA