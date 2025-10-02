«Ormai era impossibile amministrare»  

Parlano di immobilismo, di mancato confronto e di un progressivo deterioramento della comunicazione all’interno del Consiglio. Sono alcuni dei motivi che hanno spinto agli ormai ex consiglieri di maggioranza del Comune di Uras Alberto Cera, Luca Schirru, Rita Piras e Paolo Porru a dimettersi. Facendo di fatto cadere l'intero Consiglio visto che hanno abbandonato l'incarico anche tre esponenti dell’opposizione. Non resta che attendere il decreto dalla Regione e l’arrivo del commissario mentre il sindaco Samuele Fenu sceglie la via del silenzio. Il suo ex vice Antonio Dedoni si limita a un brevissimo commento «per ora non ho nulla da dire, aspettiamo la comunicazione della Regione».

I dimissionari

A gennaio il sindaco aveva tolto la delega a Schirru, Porru e Piras «per dare un nuovo impulso all'azione amministrativa». A luglio era toccato a Cera. «La nostra non è stata una decisione semplice - dicono gli ex amministratori - È arrivata dopo sofferte considerazioni. Abbiamo avuto il dispiacere di riscontrare un progressivo deterioramento della comunicazione in Consiglio che ha reso sempre più difficile un confronto costruttivo, nonostante la nostra disponibilità al dialogo ripetutamente ignorata. Come dimostrato con la scelta, seppur legittima, di nominare un assessore esterno pur avendo a disposizione fra i consiglieri eletti delle quote rosa». Parlano poi di un rallentamento dell'azione di Governo: «Inaccettabile per le esigenze della comunità – aggiungono -Ancora le difficoltà riscontrate nell’operare come consiglieri, di fatto siamo stati completamente esclusi dall'attività decisionale». Gli ex assessori non hanno mai condiviso le motivazioni riportate nei decreti di revoca dei loro incarichi «dopo il tempo, energie e impegno dedicati al lavoro». E ancora: «Continueremo a seguire con attenzione e senso civico la vita amministrativa del nostro Comune, auspicando che si possa sempre lavorare per il bene collettivo della comunità».

La minoranza

I dimissionari di minoranza sono Anna Maria Dore, Salvatore Tuveri e Antonio Melis. «Abbiamo assistito con crescente preoccupazione a un modo di amministrare sempre più distante dalle reali esigenze dei cittadini e orientato da logiche che non condividiamo – spiega Melis - Riteniamo che questa amministrazione abbia smarrito il senso del mandato ricevuto dai cittadini. Abbiamo scelto la coerenza e il rispetto per chi ci ha dato fiducia, facendo un passo indietro per il bene della comunità che ha bisogno di un’amministrazione più attenta alle esigenze delle persone».

