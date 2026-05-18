«Ormai era impossibile amministrare» 

Nessun ripensamento. Angelo Mele conferma le dimissioni dalla carica di sindaco di Boroneddu. Il 29 aprile aprile scorso aveva lasciato l’incarico e, al termine dei 20 giorni di tempo previsti dalla normativa per eventuali passi indietro, non c’è stato alcun cambio di rotta. Per l’ormai ex primo cittadino del piccolo borgo del Guilcier non ci sarebbero più le condizioni per continuare ad amministrare il paese, che guidava da tre anni. «Non ho più intenzione di andare avanti, non ci sono più i presupposti - ribadisce Mele -In questi tre anni si è fatto tanto: sono stati completati gli uffici del personale del Comune, sono state stipulate convenzioni con Forestas, finanziate diverse opere che aspettano di essere portate a termine, più di un milione e mezzo di interventi finanziati, è stato attivato il servizio Ascot». Poi l’affondo: «Per tre anni ho lavorato elemosinando la presenza degli altri amministratori sostiene – In paese ci sono fazioni e divergenze, io non voglio farne parte. In questi anni ho trattato tutti allo stesso modo, a me interessava amministrare bene, questi screzi non mi riguardano e non voglio più essere coinvolto. Le parole contano fino a un certo punto, parlano i fatti». Inevitabile l’arrivo del commissario. ( a. o. )

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