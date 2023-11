Ormai è Black Friday per tutto novembre: «Ma attenti alle truffe» 

Le formule sono le più disparate, l’affare - fregature a parte - assicurato. C’è l’usato garantito e super scontato, il pacchetto volo e hotel che promette un risparmio di 200 euro, e poi abbigliamento, casalinghi, calzature, il settore tecnologico e gli elettrodomestici: secondo le prime previsioni saranno loro a trainare il “novembre nero” quasi interamente all’insegna dei ribassi. Occasione imperdibile - sempre in base alle previsioni - per circa il 38/39% dei sardi. Perché la moda americana del Black friday ha decisamente oltrepassato i confini e dilatato i tempi: dopo aver attraversato stati, oceani e mari ha contagiato anche l’Isola, dove la caccia all’affare sembra essere iniziata.

Novembre nero

In principio fu il Black friday, che come da tradizione importata dagli States cade il 24 di novembre. Poi si sono aggiunti il Single day e il Cyber monday. E tra una cosa e l’altra si è arrivati alle Black week, settimane nere. Che di fatto hanno trasformato tutto il mese in una lunghissima e continua corsa agli sconti, e al là delle singole date riportano sempre lì: al risparmio. C’è chi storce il naso, un po’ come per Halloween, ma piacciano o meno le strategie di marketing più o meno fantasiose funzionano: nel web e pure nei negozi fisici. Così c’è chi a quasi due mesi dal Natale si dice pronto per i regali da mettere sotto l’albero. «Ci si sta muovendo in netto anticipo rispetto al Black friday: a tre settimane dalla data ufficiale tanti hanno già iniziato con le promozioni», conferma Michele Carrus, presidente nazionale di Federconsumatori.

Gli acquisti

Si parla di previsioni, ancora approssimative, e di stime tutte da confermare, ma pare saranno i grandi elettrodomestici a conquistare la scena, con le asciugatrici ambitissime, seguite da frigoriferi, lavatrici, forni a vapore e piccoli elettrodomestici. Al secondo posto l’universo hi-tech, con gli smartphone di ultimissima generazione in cima, accompagnati da portatili e accessori vari. Spazio anche a tutto ciò che appartiene al mondo del bricolage e del giardinaggio, effetto collaterale - e salutare - del lockdown. Ma il Black friday entra anche in farmacia e nei laboratori medici, con offerte vantaggiose anche legate alla salute. E poi i viaggi: di breve durata, ma comunque pur sempre tali.

Fregature e budget

Se l’affare, in questo novembre al ribasso che condiziona le vecchie usanze dello shopping festivo, è dietro l’angolo, lo è pure la truffa. «Tutto ciò che avvantaggia il consumatore è ovviamente gradito, ma invece di importare usanze che non ci appartengono e fuggono a norme e controlli, sarebbe più opportuno liberalizzare i nostri classici saldi», osserva il numero uno dell’Associazione dei consumatori prima di offrire preziosissimi consigli anti-fregatura. «Per prima cosa è bene diffidare da sconti eccessivi: diciamo che un ribasso di oltre il trenta-quaranta per cento dovrebbe metterci in allarme», avverte. «È fondamentale controllare i prezzi originari, perché capita che vengano aumentati a dismisura così da far credere che lo sconto sia imperdibile, quando in realtà si finisce per pagare a tariffa intera». Importante anche comparare i listini tra vari punti vendita, stabilire un budget, e, nel caso di acquisti online, verificare affidabilità del sito, del venditore, non fornire dati personali se non strettamente necessari e diffidare da domini che rimandano a fantomatici negozi virtuali dispersi nel mondo.

