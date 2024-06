«Mi sono reso conto che l'inchiesta vaticana sulla scomparsa di Emanuela è una farsa. L'ho detto anche a persone vicine al Papa, capisco che ha mille problemi ma questo non è un problema minore». Lo dice Pietro Orlandi, nel corso di un sit-in promosso in piazza Cavour per i 41 anni dalla scomparsa della sorella, Emanuela Orlandi. Alla manifestazione una qualche decina di persone.