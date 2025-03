Orlandi, carte inedite: «Il Vaticano avrebbe pagato un riscatto» 

Roma. Nell’inchiesta infinita sulla scomparsa della 16enne cittadina vaticana Emanuela Orlandi, il 22 giugno 1983, spuntano due documenti inediti. Uno è del Sismi, è datato del 27 luglio 1983 e nel testo, in forma condizionale, si ipotizza che il Vaticano potesse aver pagato riscatto per la giovane. L’altro attesta una riunione in Vaticano tra magistrati e investigatori italiani e l’allora Sostituto, monsignor Martinez Somalo, il quale smentisce il pagamento. Li ha pubblicati ieri il Venerdì di Repubblica. «In un appunto del Sismi - scrive il settimanale - i servizi segreti militari (ora Aise), finora rimasto inedito, si trovano, quasi tutte espresse al condizionale, alcune informazioni che la riguardano, reperite da una fonte proveniente dall’Arma dei Carabinieri. Al documento è allegata un’altra informativa inedita, datata 12 agosto 1983, da cui emerge una riunione avvenuta il giorno precedente in Vaticano alla quale erano presenti diverse autorità che al tempo si occupavano del caso: il titolare del fascicolo, il magistrato Domenico Sica, il capo della omicidi, Nicola Cavaliere, e il tenente colonnello dei Carabinieri Domenico Cagnazzo. Insieme a loro, al posto del segretario di Stato Agostino Casaroli, era presente l’arcivescovo Eduardo Martínez Somalo, suo stretto collaboratore». Per Il Venerdì i documenti provengono dall'Archivio centrale dello Stato e sarebbero a disposizione di tutti.

Il deputato dem Roberto Morassut, vicepresidente della commissione parlamentare di inchiesta, definisce «grave la divulgazione alla stampa dei materiali riservati del fascicolo dell’Archivio di Stato su Emanuela Orlandi. Un fascicolo definito come “vuoto” nelle informazioni rese alla Commissione parlamentare invece risulterebbe contenente documenti importanti pubblicati da un quotidiano. Questa circostanza, a prescindere dalla attendibilità dei documenti, sarà approfondita dalla commissione con i suoi poteri inquirenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA