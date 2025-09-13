Orizzonte Comune,  festa e assemblea 

Politica e cultura alla prima festa di Orizzonte Comune, oggi a Santa Maria di Zuradili (Marrubiu), alle pendici del Monte Arci. Dopo una visita guidata alla chiesa romanica di Santa Maria di Zuradili a cura della Fondazione Romanico in Sardegna, il programma politico prevede l’intervento di apertura, alle 11, del coordinatore regionale di Orizzonte Comune, Franco Cuccureddu, che farà il punto sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti nel primo anno e mezzo di vita del movimento, toccando anche i principali temi dell’attualità come le prossime elezioni provinciali. Prevista anche una tavola rotonda sulla pesca nelle lagune sarde e le sue prospettive in ottica di sviluppo turistico: parteciperanno i consiglieri regionali del movimento, Salvatore Cau e Sandro Porcu, e diversi operatori del settore.

In programma anche gli interventi di Michela Iesu, ricercatrice in Economia del Turismo, e Mauro Steri, dirigente regionale della LegaCoop. Moderatrice del dibattito sarà Maria Cristina Manca, consigliere nazionale dell’Anci, mentre le conclusioni saranno tratte da Piero Franceschi, Segretario organizzativo di Orizzonte Comune e da Franco Velio Melas, Sindaco di Siamanna.

