Altro giro, altra corsa. Cambiano ancora, a Oristano, le regole per la zona a traffico limitato. I divieti di transito per i non residenti scatteranno a gennaio e a regolare gli otto varchi saranno altrettante telecamere. I 1.300 pass sino ad oggi utilizzati non avranno più validità. La Polizia locale sta inviando le comunicazioni per il ritiro dei vecchi e la consegna dei nuovi (due per famiglia). Sino a fine anno niente sanzioni.

