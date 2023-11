Oristano tiene a bada il morbo ma i contagi nel Campidano preoccupano le associazioni  

Un focolaio di Blu Tongue rilevato a San Vero Milis, con un solo capo ovino morto. I dati, riscontrati e certificati non più di due giorni fa dalla Asl 5 nell’ Oristanese, non sembrano destare, al momento, alcun allarme particolare. Il fenomeno è monitorato a 360 gradi attraverso associazioni di categoria, sindaci ee allevatori.

Contromisure efficaci

Il responsabile del servizio di sanità animale della Asl 5 di Oristano Enrico Vacca evidenzia come «in provincia di Oristano la vaccinazione contro la Blue tongue, terminata il 31 ottobre, ha consentito di ottenere un buon livello di copertura immunitaria delle greggi contro le forme cliniche più gravi della malattia. Abbiamo riscontrato- sottolinea- un focolaio a San Vero Milis con diversi casi clinici ma con uno solo capo ovino morto. Altri quattro focolai sono da considerare sospetti in attesa di conferma nei territori di San Vero Milis, Bonarcado, Uras, Terralba. I veterinari – assicura il responsabile della Asl - stanno attuando la prevista sorveglianza in tutti gli allevamenti e il monitoraggio a cadenza mensile in alcuni considerati sentinelle, al fine di rilevare precocemente la circolazione del virus. La prevenzione della malattia è inoltre imperniata attorno alla lotta contro il moscerino culicoides, che funge da vettore del virus, a protezione dalle punture specie nelle ore crepuscolari. È in atto anche la bonifica delle zone acquitrinose e fangose ove il moscerino si riproduce, attraverso utilizzo di insetti repellenti».

Le associazioni

Emanuele Spanò,direttore della Coldiretti di Oristano, conferma di non aver ricevuto notizia di casi di Blu Tongue. «Proprio ieri- afferma- ho fatto svolgere un monitoraggio dai segretari di zona presenti in provincia e non ci sono state segnalazioni». Anche dai sindaci non arriva alcun allarme. Il primo cittadino di Sedilo Salvatore Pes, ben abituato a convivere con fenomeni di emergenza come le cavallette, pone in luce il fatto che «le condizioni climatiche e l’abbassamento delle temperature unite all’opera di prevenzione della Asl, sicuramente stanno dando i effetti positivi». Certo è che quanto accade negli altri territori fa ovviamente stare tutti con gli occhi ben aperti. Il presidente oristanese della Confagricoltura regionale Paolo Mele invita a tenere alta la guardia. «La recrudescenza della malattia ci preoccupa ed è una criticità che segnaliamo da tempo – sottolinea Mele-. Come al solito ci troviamo a parlare di questa emergenza nel momento più critico della stagione produttiva del settore, quando centinaia di migliaia di pecore stanno partorendo. Una situazione quindi assai difficile che condiziona sia i parti e sia la prossima produzione di latte. Nei mesi scorsi – prosegue – non abbiamo avuto particolari aggiornamenti dagli organi regionali preposti sull’andamento dei capi sentinella e sul piano di vaccinazione. Come organizzazione di categoria siamo in contatto con i nostri uffici territoriali che ci tengono costantemente aggiornati sulle segnalazioni dei pastori».