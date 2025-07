Oristano servizi, rischio sanzioni 

Dopo anni di silenzio digitale e pagine desolatamente vuote, qualcosa si muove nel sito della “Oristano Servizi”. La sezione “Amministrazione trasparente”, che dovrebbe garantire ai cittadini l’accesso a documenti, bilanci e atti ufficiali della società in house che si occupa tra le altre cose della manutenzione del verde urbano, ha cominciato lentamente a popolarsi.

Nei giorni scorsi è stato pubblicato il bilancio consuntivo 2023, fino ad allora completamente assente. Poco dopo sono comparsi anche i primi provvedimenti firmati dall’amministratore unico. Un passo avanti importante, dopo un lungo periodo in cui l’opacità informativa aveva sollevato interrogativi e malumori.

«Rimedi estremi»

«A mali estremi, estremi rimedi – spiega Ludovica Pau, amministratrice unica della partecipata, che ha deciso di intervenire in prima persona – ho iniziato io a caricare i documenti sul sito. Non abbiamo nessuno che se ne possa occupare, e la situazione era diventata insostenibile: il rischio di sanzioni era reale». Fino al 2023, la pubblicazione dei dati era garantita da una dipendente comunale, formalmente incaricata. «Poi, però, l’Amministrazione civica ha negato il rinnovo del nulla osta», spiega Pau. E Oristano Servizi si è trovata priva di una figura dedicata.

Il problema

«Con una dotazione organica ridotta al minimo e risorse molto limitate – racconta Pau – non siamo stati in grado di portare avanti quell’attività. Ma la legge non lascia scappatoie: la trasparenza non è facoltativa». Così, armata di pazienza e senso del dovere, ha deciso di imparare le procedure tecniche e sobbarcarsi anche questo compito. «Negli ultimi giorni ho pubblicato il bilancio 2023 e avviato il caricamento dei provvedimenti. Ma è evidente che non può essere questa la normalità. Io, in questa società, sono un passeggero: servirebbe una figura stabile e competente che se ne occupi con continuità».

I buchi

Il problema, intanto, resta strutturale. Se qualche sezione ha cominciato a riprendere vita, molte altre risultano ancora vuote o ferme al passato. La pagina dedicata alla dotazione organica, ad esempio, risale a due anni fa; quella relativa a consulenti e collaboratori esterni non viene aggiornata dal 2022. Solo nella sezione dei bandi di gara si registra un segnale positivo: i documenti più recenti risalgono al 2024, segno che almeno su questo fronte l’attività procede. Ma è chiaro che si tratta di un lavoro ancora lontano dal compimento. La trasparenza d’altra parte non è un vezzo: è un adempimento normativo ma soprattutto uno strumento di fiducia tra cittadini e istituzioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA