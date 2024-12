“Oristano Servizi” resta nel limbo 

Per il sindaco, Massimiliano Sanna, «é da salvaguardare». Ma in attesa del piano industriale, la “Oristano Servizi”, società in house del Comune che si occupa della manutenzione del verde, è in un ginepraio. L’ultima tegola sul capo della partecipata è la sentenza del tribunale civile che, accogliendo la richiesta di risarcimento danni presentata nel 2019 dall’ex amministratrice unica Giuliana Oppo (rimossa dall’incarico per “giusta causa” dall’allora sindaco, Andrea Lutzu), ha condannato la società al pagamento di poco meno di 40mila euro.Un macigno per le esigue casse del braccio operativo dell’Amministrazione civica (unico committente) che ha chiuso l’esercizio 2023 con un passivo di 80mila euro.

Le difficoltà

Pronunciamento del giudice a parte, resta un “buco” di altri 40mila euro (nel 2022 la perdita era stata di 37mila euro) a confermare l’oggettiva difficoltà operativa e finanziaria della società che si riflette sulla qualità dei servizi. Tra le mansioni, che comprendono la pulizia degli edifici pubblici, la cura dell’arenile di Torregrande e dei cimiteri, è soprattutto la manutenzione del verde urbano a risentirne. Non è un segreto per la Giunta che negli ultimi mesi si è trovata ad esternalizzare numerosi interventi come la potatura degli alberi o, più recentemente, la pulizia del rudere di piazza Onroco. Le risorse, chiaramente, vengono scorporate dal contratto con la multiservizi. Resta, tuttavia il problema di fondo, confermato dall’amministratrice unica, Ludovica Pau: «I contratti sono sottodimensionati e non consentono di coprire le spese».

Piano fantasma

Un anno fa l’assessore al Bilancio, Luca Faedda, lo aveva detto chiaramente in Consiglio comunale: «Serve un piano industriale per scongiurare il fallimento della società in house». Ad oggi, di quel piano ancora nessuna traccia.«La “Oristano Servizi” ci sta lavorando - assicura il primo cittadino - ci siamo confrontati più volte sull’argomento». Dalla partecipata, però, fanno sapere che «senza precise linee guida da parte degli uffici comunali, è impossibile stilare un documento. Dobbiamo sapere quanto il Comune intende investire per poter programmare».

Le debolezze

Di sicuro serve un rafforzamento dell’organico, che rappresenta peraltro la maggiore voce di spesa in bilancio: l’Amministrazione civica versa annualmente alla società per il mantenimento del personale (una quarantina di dipendenti) un milione 400mila euro.Poi è fondamentale un adeguamento dei contratti: quello del verde, ad esempio, ha un costo annuo di circa 800mila euro, assolutamente insufficiente a garantire un’adeguata gestione degli spazi da curare.

Infine lo statuto: quello della “Oristano Servizi” è fermo al 2012. «È da aggiornare - sostiene Faedda - la società, che al momento ha come unico committente il Comune, potrebbe esercitare il 20% dell’attività sul mercato». Un’opportunità per far quadrare meglio i conti: prima, però, si dovrebbe riuscire a garantire il rispetto dell’appalto principale.

