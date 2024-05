«Oristano servizi? Insufficiente» 

«Inutile girarci intorno: quello che lega il Comune alla Oristano servizi è un contratto capestro, per nulla dimensionato alle esigenze della città». L’assessore al Bilancio, Luca Faedda, è ancora più netto rispetto a due mesi fa mesi quando, rispondendo a un’interpellanza, aveva evidenziato la necessità di un piano industriale per scongiurare il rischio fallimento della società in house. Quel piano ancora non c’è «ma la novità - va avanti Faedda - è che finalmente sulla partecipata è in corso un’approfondita discussione che muove dalle criticità evidenziate dagli stessi vertici: l’amministratrice, Ludovica Pau, e il direttore, Marco Pessini».

«Non ci siamo»

Le immagini restituite da marciapiedi, rotonde e aiuole infestati dalle erbacce sono solo lo specchio di un servizio mal calibrato e nel mirino di cittadini infuriati. «Personale e risorse sono insufficienti - dice Faedda - perfino i mezzi tecnici non sono adeguati, occorre fare una ricognizione per capire se occorrono nuove attrezzature». Tutto da rifare, insomma. Ma sull’opportunità di mantenere la multiservizi, alla quale il Comune versa annualmente quasi un milione e 400mila euro per la sola gestione del personale (una quarantina di dipendenti, molti non più giovanissimi) l’assessore non ha dubbi. «Il problema è che la Oristano Servizi eroga prestazioni che si reggono su contratti: quello del verde non è adeguato. È necessario adeguare il budget, al quale ovviamente deve corrispondere un miglioramento in termini di efficienza».

Il dubbio

Per la redazione del piano industriale, l’esponente dell’esecutivo non esclude il coinvolgimento di un professionista esterno. «Ovviamente al tavolo dovranno sedere il Comune, la parte tecnica e quella dirigenziale della partecipata. Dobbiamo capire innanzitutto quale strada vogliamo percorrere: se puntare sulla specializzazione del personale, oppure ricorrere all’esternalizzazione di qualche servizio». Il primo passo, però, sarà politico. «Serve una valutazione dell’organo amministrativo con dati alla mano», prosegue Luca Faedda.

Spese alle stelle

Il tema è caldo anche perché non si parla di pochi spiccioli. La manutenzione del verde ha un costo annuo di circa 800mila euro, ai quali vanno sommati altri 150mila euro che la Giunta ha stanziato alla Oristano Servizi per “lavori straordinari”. La decisione aveva fatto storcere il naso alla minoranza che aveva chiesto maggiori dettagli sull’utilizzo delle risorse.

