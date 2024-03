Oristano servizi, incubo fallimento 

«Per poter sopravvivere, la Oristano servizi necessita di un piano industriale di risanamento». Luca Faedda, assessore al Bilancio, non ci gira molto intorno e sollecitato dalla minoranza, firmataria di un’interrogazione sull’efficacia del controllo analogo sulle partecipate, mette sul tavolo punti di forza (pochi) e punti critici (parecchi) della società a capitale interamente pubblico che in città gestisce anche la manutenzione del verde. Il rischio fallimento è ancora “scongiurabile” secondo l’esponente della Giunta, ma di fatto c’è.

I rischi

«Nelle società in house - spiega in Aula Faedda - la presenza di un risultato di esercizio negativo per due anni consecutivi, potrebbe portare alla redazione di un budget in cui si dichiara la non continuità aziendale». I numeri giustificano la preoccupazione dell’assessore: nel 2022 il documento contabile della Oristano servizi, alla quale il Comune versa annualmente un milione 377mila euro solo per il costo del personale, si è chiuso con una perdita di 37mila euro. Nel 2023 ancora non si sa, visto che «le chiusure di bilancio devono ancora tenere conto di alcune voci di costo e di entrata da contabilizzare che possono generare risultati di esercizio negativi». Criticità evidenziate anche dal controllo analogo e che, secondo Faedda, sarebbero in parte riconducibili ad una carenza di organico amministrativo. «Il primo passo da compiere - ha detto all’assemblea civica - è una ricognizione del personale. Dobbiamo capire, anche alla luce dell’anzianità dei dipendenti, che scenario abbiamo nel prossimo futuro e in base a quello definire il nuovo piano delle assunzioni».

L’opposizione

Severo il giudizio della minoranza. «Finalmente sulla Oristano servizi ci dicono la verità - tuona il capogruppo di Oristano Più Efisio Sanna - Lo ripetiamo da tempo: sulle in house del Comune occorre fare una riflessione approfondita, bisogna capire se i contratti di servizio in essere sono attuali o anacronistici. È inutile prevedere un numero di prestazioni che l’organico non può garantire». La manutenzione del verde ha un costo annuo che supera gli 800mila euro, ai quali si dovrebbero aggiungere (se il Consiglio approverà la variazione di bilancio proposta dalla Giunta) 150mila euro per interventi di manutenzione straordinaria. «Le partecipate - conclude Efisio Sanna - non sono né del sindaco né degli assessori, sono della comunità. Avere lottizzato anche le cariche apicali conferisce all’amministrazione civica un’ulteriore responsabilità politica».

