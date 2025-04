«Oristano servizi, futuro a rischio» 

«È ora che la Giunta si assuma la responsabilità di una scelta chiara e decida una volta per tutte se intende valorizzare o abbandonare la “Oristano servizi”». Sul futuro della partecipata comunale che tra le altre mansioni ha la cura del verde in città, la minoranza non ha dubbi: «È uno strumento utilissimo, ma deve essere messo nelle condizioni di poter espletare le sue mansioni», osservano i consiglieri di opposizione Francesco Federico e Umberto Marcoli.

Le mancanze

Il continuo ricorso all’esternalizzazione di servizi previsti nel contratto sottoscritto nel 2023 (l’ultimo caso, in ordine di tempo, riguarda la pulizia meccanica dell’arenile di Torregrande) per l’opposizione evidenzia una strategia che da tempo penalizza la partecipata, già da anni in situazione di sottodimensionamento cronico. E di risorse insufficienti.

«Quando ho assunto la guida della “Oristano servizi” - aveva spiegato l’amministratrice unica Ludovica Pau lo scorso dicembre in audizione alla commissione Bilancio - mi è stato sottoposto un contratto che da subito ho definito capestro: nella relazione tecnica di accompagnamento alla determina, per la sola gestione del verde, era stimata una spesa che si aggira attorno al milione e mezzo di euro. Il Comune ne ha stanziati circa 950mila». Che sono diventati poi un milione 200mila: non abbastanza, comunque, per coprire le spese.

La promessa

Da qui l’impegno, assunto dall’ormai ex assessore competente Luca Faedda (rimosso dall’incarico dal sindaco lo scorso 25 marzo) di avviare una revisione del contratto «anche alla luce dell’ampliamento delle aree verdi da curare, come il neonato Parco lineare, il prato delle piazze Manno e Mariano». A distanza di quattro mesi, tutto tace. Il primo cittadino, Massimiliano Sanna, che nel frattempo ha assunto le deleghe al Bilancio e alle partecipate, interpellato sull’argomento, si limita ad un poco esaustivo: «Sto aspettando una risposta dagli uffici. Le farò sapere prima possibile».

Piano fantasma

Del piano industriale, definito dalla Giunta indispensabile oltre un anno fa in Consiglio comunale, neppure l’ombra. «Ci stiamo lavorando», assicura Ludovica Pau. Nel frattempo si naviga a vista e dal bilancio di “Oristano servizi” vengono decurtate somme da assegnare a terzi, mentre il personale viene impiegato per la pulizia degli immobili comunali, per il rincalzo delle formelle, per la gestione dei servizi cimiteriali e, novità, per la riscossione dei tributi.

Le accuse

«Intanto il verde soffre - afferma Marcoli - la Giunta manca di capacità decisionale e non valorizza l’organico. Servirebbe una struttura di supporto».«L’Amministrazione civica scarica su Oristano servizi le sue responsabilità - denuncia Federico - In minoranza lo abbiamo ribadito più volte: la società, se messa nelle condizioni, può essere fondamentale, ad esempio, nel servizio dei parcheggi a pagamento che il Comune potrebbe gestire in forma diretta».

RIPRODUZIONE RISERVATA