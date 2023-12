Oristano servizi, dubbi sui conti 

Nell’ultima seduta del Consiglio comunale la discussione sulla Oristano servizi, società in house a capitale pubblico che tra i suoi compiti ha la manutenzione del verde, i servizi cimiteriali, la pulizia dei mercati e quella dell’arenile di Torrerande, ha occupato una manciata di minuti. Lo stretto necessario all’assessore al Bilancio per sottoporre all’Aula la proposta di ricognizione della partecipata, approvata con i tredici voti della maggioranza che continua a fare a meno del supporto di Prospettiva Aristanis (Davide Tatti e Paolo Angioi si sono astenuti, Gianfranco Licheri era assente).

Non basta a dissipare i dubbi della minoranza sull’operato della società nelle cui casse il Comune versa annualmente, solo per il costo del personale, un milione 377mila euro.

La richiesta

«Subito dopo le feste chiederemo una sessione di lavori straordinaria con la convocazione dei vertici della Oristano Servizi - ha ribadito il capogruppo di Oristano Più, Efisio Sanna - da chiarire ci sono parecchi aspetti». L’esponente di opposizione punta il faro sul bilancio 2022. «L’esercizio si è chiuso con una perdita di circa 37mila euro - fa notare - Non è una grossa cifra, ma ritengo che non vi sia rispondenza tra i servizi retribuiti e quelli effettivamente erogati. È sotto gli occhi di tutti: il verde in città è in condizioni disastrose, i ripetuti crolli di alberi hanno creato evidenti situazioni di pericolo. È davvero ora di dire basta».

Il conto

La manutenzione del verde (che non include lo sfalcio delle erbacce dai marciapiedi) ha un costo annuo che supera 800mila euro, in leggero calo rispetto all’anno precedente così come la voce che in bilancio racchiude i ricavi delle vendite e delle prestazioni: dagli oltre 2 milioni di euro del 2021 si è passati a un milione 673mila. L’altra grande criticità per Sanna riguarda la comunicazione.

«Poca chiarezza»

«I verbali delle riunioni del Controllo analogo non sono a disposizione del Consiglio comunale, non veniamo resi partecipi delle attività svolte anche perché da qualche anno si è scelto di dare all’organismo una connotazione esclusivamente tecnica, senza la partecipazione politica. Al contrario di quanto è avvenuto nelle cariche apicali: la lottizzazione è un’altra scelta che non condividiamo, non era mai successo», rimarca Sanna. Il giudizio è severo anche sul supporto ai servizi cimiteriali. «Per rendere decorose le strutture in occasione della solennità dei defunti ci si è dovuti avvalere dell’intervento dei percettori del reddito di cittadinanza - osserva Efisio Sanna - quando è un servizio che già paghiamo alla società in house».

La replica

L’amministratrice unica della società, Ludovica Pau, sceglie la via del silenzio ma assicura: «Nel momento in cui saremo chiamati a riferire nell’Aula degli Evangelisti, lo faremo senza alcun problema».

RIPRODUZIONE RISERVATA