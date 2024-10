Oristano servizi, braccio di ferro sulle nomine 

La Giustizia amministrativa non c’entra, è affare di quella ordinaria aveva deciso prima il Tar nel 2022 e un anno dopo il Consiglio di Stato. Nel 2024 la Corte di Cassazione sempre su ricorso di Alessio Putzu, ex amministratore di Oristano servizi in opposizione al defenestramento deciso nel 2022 dal Comune, ha confermato che la causa andava, eventualmente, indirizzata al Tribunale di Cagliari sezione imprese. La decisione dell’organo massimo di giustizia è stata accolta dall’ex amministratore unico della società in house che, con gli avvocati Raffaelo Spano e Simone Valentini del foro di Cagliari, ha presentato il ricorso per l’annullamento della revoca dall’incarico e il conseguente ripristino nel ruolo di amministratore unico della Oristano servizi comunali. In subordine il risarcimento del danno per “mancanza di giusta causa”. La Giunta ha deliberato di resistere in giudizio con l’avvocata Gianna Caccavale dell’avvocatura interna. Gli argomenti a sostegno della sussistenza dell’assegnazione al giudice amministrativo sostenuti dagli avvocati di Putzu non avevano convinto i giudici amministrativi forti di una decisione con cui la Cassazione spostava la governance delle società a partecipazione pubblica all’interno delle norme generali del diritto privato. Si va avanti, il contenzioso continua. ( a.m. )

